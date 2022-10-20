Владимир Путин упразднил Ростуризм

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Функции Федерального агентства по туризму теперь переданы Минэкономразвития, согласно указу президента России Владимира Путина.Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) было создано 18 ноября 2004 года. С 2019 года его возглавляла Зарина Догузова.