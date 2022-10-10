В России запустили маркетплейс отечественного программного обеспечения
Россия и мир
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Минцифры запустило портал российских программных разработок Russoft. Сообщается, что это площадка для взаимодействия разработчиков и заказчиков ПО.
Также известно, что в тестовом режиме сайт начал работу еще в сентябре, а первыми пользователями стали представители IT-сферы. При этом их предложения были учтены при доработке портала.
В Минцифре отметили, что в ближайшее время функционал сайта расширится и появится возможность оставлять отзывы, также появятся рейтинги продуктов.
«Сейчас на маркетплейсе представлено более 1000 продуктов от почти 600 российских компаний, и их число будет постоянно расти. Новая площадка должна стать реальным инструментом продвижения программного обеспечения на российском, а в перспективе — и на зарубежном рынке. Функционал дополнится рейтингами и отзывами, успешными кейсами внедрения, данными о совместимости софта с российским оборудованием», — сообщил замглавы Минцифры России Максим Паршин.
Также известно, что в тестовом режиме сайт начал работу еще в сентябре, а первыми пользователями стали представители IT-сферы. При этом их предложения были учтены при доработке портала.
В Минцифре отметили, что в ближайшее время функционал сайта расширится и появится возможность оставлять отзывы, также появятся рейтинги продуктов.
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