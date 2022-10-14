Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения волгоградцев о разрушении троллейбусной сети
Россия и мир
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения к нему волгоградцев. Горожане несколько раз обращались к Бастрыкину из-за того, что местная администрация игнорирует просьбы вернуть троллейбусное движение в Кировском районе.
«В настоящее время жители Волгограда записали очередное видеообращение к Председателю СК России, в котором указывают на то, что администрация Волгограда игнорирует требования тысяч граждан восстановить движение троллейбусов.
Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Буравцову Д.В. возбудить уголовное дело по доводам в обращениях граждан и представить доклад», - сообщается в официальном телеграм-канале СК.
Также указывается, что ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, жители города борются за восстановления троллейбусной сети в двух районах, известно, что электротранспорт не ходит там аж с 2017 года.
«За восстановление троллейбусного движения и против замены троллейбусов на автобус жителями Кировского района собраны тысячи подписей, в администрацию Волгограда поданы десятки обращений с требованием запустить троллейбусы в нашем районе. О необходимости восстановления движения троллейбусов письменно заявили и больница, и центр соцзащиты», - сообщали волгоградцы в своем видеообращении.
«В настоящее время жители Волгограда записали очередное видеообращение к Председателю СК России, в котором указывают на то, что администрация Волгограда игнорирует требования тысяч граждан восстановить движение троллейбусов.
Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Буравцову Д.В. возбудить уголовное дело по доводам в обращениях граждан и представить доклад», - сообщается в официальном телеграм-канале СК.
Также указывается, что ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, жители города борются за восстановления троллейбусной сети в двух районах, известно, что электротранспорт не ходит там аж с 2017 года.
«За восстановление троллейбусного движения и против замены троллейбусов на автобус жителями Кировского района собраны тысячи подписей, в администрацию Волгограда поданы десятки обращений с требованием запустить троллейбусы в нашем районе. О необходимости восстановления движения троллейбусов письменно заявили и больница, и центр соцзащиты», - сообщали волгоградцы в своем видеообращении.
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