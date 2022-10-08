Волгоградцы обратились к главе СКР с просьбой возбудить уголовное дело на чиновников мэрии из-за отсутствия троллейбусного движения в Кировском районе

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Волгоградцы записали видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Быстрыкину, в котором попросили его вмешаться в ситуацию с троллейбусами в Кировском районе города. По словам жителей района города, мэрия Волгограда не замечает требований горожан восстановить движение троллейбусов. Волгоградцы подчеркнули, что собраны тысячи подписей за возврат движения троллейбусов.«За восстановление троллейбусного движения и против замены троллейбусов на автобус жителями Кировского района собраны тысячи подписей, в администрацию Волгограда поданы десятки обращений с требованием запустить троллейбусы в нашем районе. О необходимости восстановления движения троллейбусов письменно заявили и больница, и центр соцзащиты», - обращаются к главе СКР волгоградцы.Записавшие обращение также напомнили, что после вмешательства Бастрыкина в Орле было возбуждено уголовное дело против чиновников, из-за которых возникли серьезные проблемы с троллейбусами: «Нам известно, что в городе Орле за разрушение троллейбусного движения и за замену троллейбусов на автобус по вашему поручению были возбуждены уголовные дела в отношении чиновников городской администрации и руководства электротранспортного предприятия».Кроме того, горожане отмечают, что замена троллейбусов на автобусы может привести к отравлению района выхлопными газами и снижению качество жизни.«У нас один из самых больших районов города. Здесь живут многодетные семьи с детьми, школьники и студенты, пенсионеры и инвалиды. Поэтому нам здесь нужен электротранспорт, нужен транспорт без выхлопных труб и копоти. Мы просим Следственный комитет России на основании данного обращения, материалов процессуальной проверки и в целях защиты наших законных интересов возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц городской администрации за действия по разрушению нашего города», - обращаются горожане к Александру Бастрыкину.Добавим, что троллейбусное движение отсутствует в Кировском и Советских районах Волгограда с 2017 года. Жители Кировского района многократно обращались в различные государственные органы для возврата троллейбусной линии.