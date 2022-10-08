Волгоградцы обратились к главе СКР с просьбой возбудить уголовное дело на чиновников мэрии из-за отсутствия троллейбусного движения в Кировском районе
Россия и мир
Скрин из видеообращения
Волгоградцы записали видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Быстрыкину, в котором попросили его вмешаться в ситуацию с троллейбусами в Кировском районе города. По словам жителей района города, мэрия Волгограда не замечает требований горожан восстановить движение троллейбусов. Волгоградцы подчеркнули, что собраны тысячи подписей за возврат движения троллейбусов.
«За восстановление троллейбусного движения и против замены троллейбусов на автобус жителями Кировского района собраны тысячи подписей, в администрацию Волгограда поданы десятки обращений с требованием запустить троллейбусы в нашем районе. О необходимости восстановления движения троллейбусов письменно заявили и больница, и центр соцзащиты», - обращаются к главе СКР волгоградцы.
Записавшие обращение также напомнили, что после вмешательства Бастрыкина в Орле было возбуждено уголовное дело против чиновников, из-за которых возникли серьезные проблемы с троллейбусами: «Нам известно, что в городе Орле за разрушение троллейбусного движения и за замену троллейбусов на автобус по вашему поручению были возбуждены уголовные дела в отношении чиновников городской администрации и руководства электротранспортного предприятия».
Кроме того, горожане отмечают, что замена троллейбусов на автобусы может привести к отравлению района выхлопными газами и снижению качество жизни.
«У нас один из самых больших районов города. Здесь живут многодетные семьи с детьми, школьники и студенты, пенсионеры и инвалиды. Поэтому нам здесь нужен электротранспорт, нужен транспорт без выхлопных труб и копоти. Мы просим Следственный комитет России на основании данного обращения, материалов процессуальной проверки и в целях защиты наших законных интересов возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц городской администрации за действия по разрушению нашего города», - обращаются горожане к Александру Бастрыкину.
Добавим, что троллейбусное движение отсутствует в Кировском и Советских районах Волгограда с 2017 года. Жители Кировского района многократно обращались в различные государственные органы для возврата троллейбусной линии.
«За восстановление троллейбусного движения и против замены троллейбусов на автобус жителями Кировского района собраны тысячи подписей, в администрацию Волгограда поданы десятки обращений с требованием запустить троллейбусы в нашем районе. О необходимости восстановления движения троллейбусов письменно заявили и больница, и центр соцзащиты», - обращаются к главе СКР волгоградцы.
Записавшие обращение также напомнили, что после вмешательства Бастрыкина в Орле было возбуждено уголовное дело против чиновников, из-за которых возникли серьезные проблемы с троллейбусами: «Нам известно, что в городе Орле за разрушение троллейбусного движения и за замену троллейбусов на автобус по вашему поручению были возбуждены уголовные дела в отношении чиновников городской администрации и руководства электротранспортного предприятия».
Кроме того, горожане отмечают, что замена троллейбусов на автобусы может привести к отравлению района выхлопными газами и снижению качество жизни.
«У нас один из самых больших районов города. Здесь живут многодетные семьи с детьми, школьники и студенты, пенсионеры и инвалиды. Поэтому нам здесь нужен электротранспорт, нужен транспорт без выхлопных труб и копоти. Мы просим Следственный комитет России на основании данного обращения, материалов процессуальной проверки и в целях защиты наших законных интересов возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц городской администрации за действия по разрушению нашего города», - обращаются горожане к Александру Бастрыкину.
Добавим, что троллейбусное движение отсутствует в Кировском и Советских районах Волгограда с 2017 года. Жители Кировского района многократно обращались в различные государственные органы для возврата троллейбусной линии.
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