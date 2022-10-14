Сенатор Клишас назвал законопроект о военных омбудсменах информационным шумом
Россия и мир
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил в своем телеграм-канале, что идея создания должности военных омбудсменов не будет поддержана сенаторами. Ранее законопроект о «Об уполномоченных по защите прав военнообязанных и военнослужащих» был внесен в Госдуму рядом депутатов.
Клишас указал, что считает такие предложения «информационным шумом».
«Считаю идею «военных омбудсменов» примером информационного шума, которому и не планировалось придать серьёзное законодательное оформление. Поддержки в Совфеде эта идея не найдёт», - написал сенатор.
Ранее ряд депутатов и общественников высказывались за введение такой должности из-за недочетов работы некоторых ведомств при проведении частичной мобилизации.
Клишас указал, что считает такие предложения «информационным шумом».
«Считаю идею «военных омбудсменов» примером информационного шума, которому и не планировалось придать серьёзное законодательное оформление. Поддержки в Совфеде эта идея не найдёт», - написал сенатор.
Ранее ряд депутатов и общественников высказывались за введение такой должности из-за недочетов работы некоторых ведомств при проведении частичной мобилизации.
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