Глава Минфина считает нецелесообразным поднимать налоги на доходы физлиц и увеличивать прогрессивную шкалу налогообложения

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сказал, что не считает, что сейчас подходящее время для поднятия налогов. По словам Силуанова, налогообложение – это всегда чувствительный момент.«Мы договорились о том, что будем прибегать к мерам увеличения налогов на население не то что в крайнем случае — вообще их трогать не будем. Поэтому мне кажется, что вопрос увеличения налоговой нагрузки сейчас на граждан неактуальный», — заявил министр.Кроме того, Силуанов добавил, что прогрессивную шкалу налогообложения тоже увеличивать нельзя, так как это может отразиться отрицательно «на доверии к действиям правительства»«Прогрессия у нас была сделана под конкретную задачу, а именно — поддержка детей, больных сложными, дорогостоящими болезнями. Эта цель решается, фонд "Круг добра" собирает значительные ресурсы — в этом и следующем году около 140 миллиардов рублей, больше в два раза, чем мы рассчитывали», — считает Антон Силуанов.