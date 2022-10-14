Глава Минфина считает нецелесообразным поднимать налоги на доходы физлиц и увеличивать прогрессивную шкалу налогообложения
Россия и мир
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сказал, что не считает, что сейчас подходящее время для поднятия налогов. По словам Силуанова, налогообложение – это всегда чувствительный момент.
«Мы договорились о том, что будем прибегать к мерам увеличения налогов на население не то что в крайнем случае — вообще их трогать не будем. Поэтому мне кажется, что вопрос увеличения налоговой нагрузки сейчас на граждан неактуальный», — заявил министр.
Кроме того, Силуанов добавил, что прогрессивную шкалу налогообложения тоже увеличивать нельзя, так как это может отразиться отрицательно «на доверии к действиям правительства»
«Прогрессия у нас была сделана под конкретную задачу, а именно — поддержка детей, больных сложными, дорогостоящими болезнями. Эта цель решается, фонд "Круг добра" собирает значительные ресурсы — в этом и следующем году около 140 миллиардов рублей, больше в два раза, чем мы рассчитывали», — считает Антон Силуанов.
«Мы договорились о том, что будем прибегать к мерам увеличения налогов на население не то что в крайнем случае — вообще их трогать не будем. Поэтому мне кажется, что вопрос увеличения налоговой нагрузки сейчас на граждан неактуальный», — заявил министр.
Кроме того, Силуанов добавил, что прогрессивную шкалу налогообложения тоже увеличивать нельзя, так как это может отразиться отрицательно «на доверии к действиям правительства»
«Прогрессия у нас была сделана под конкретную задачу, а именно — поддержка детей, больных сложными, дорогостоящими болезнями. Эта цель решается, фонд "Круг добра" собирает значительные ресурсы — в этом и следующем году около 140 миллиардов рублей, больше в два раза, чем мы рассчитывали», — считает Антон Силуанов.
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