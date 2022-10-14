Мэр Москвы заявил об окончании мобилизации в столице и о прекращении действия повесток
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
Сергей Собянин заявил об окончании частичной мобилизации в Москве. Об этом столичный мэр заявил в своих социальных сетях. Собянин также отметил, что пункты сбора частично мобилизованных закрыты с сегодняшнего дня, с 17 октября, с 16.00.
«Задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания министерства обороны, выполнены в полном объеме. Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», - в частности написал Сергей Собянин.
Также он поблагодарил тех москвичей, которые уже мобилизовались по повесткам. Собянин добавил, что Москва будет заботиться о семьях и близких мобилизованных.
В Минобороны РФ слова Собянина никак не прокомментировали.
«Задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания министерства обороны, выполнены в полном объеме. Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», - в частности написал Сергей Собянин.
Также он поблагодарил тех москвичей, которые уже мобилизовались по повесткам. Собянин добавил, что Москва будет заботиться о семьях и близких мобилизованных.
В Минобороны РФ слова Собянина никак не прокомментировали.
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