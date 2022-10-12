Для покупки нового автомобиля россиянам нужно копить от почти четырех до 11 лет
Россия и мир
Аналитики РИА Рейтинг (отдел РИА Новости) посчитали, сколько в среднем нужно лет жителям регионов России для того, чтобы накопить деньги на покупку автомобиля. Так, россиянину в зависимости от региона проживания нужно кормить на новый автомобиль от 3,7 до 11,3 лет. На поддержанный – от 2,1 до 7 лет.
Самый маленький срок для пополнения копилки на новый автомобиль у жителей Чукотки – копить на новый автомобиль нужно 3,7 лет, а вот на поддержанный – 2,2 года.
При этом срок накопления на подержанный авто у жителей Ямала чуть меньше, чем у жителей Чукотки – копить нужно 2,1 год, а вот на новый – 3,8.
На третьем, четвертом и пятом местах по накоплению на новый авто – Магаданская область Ненецкий автономный округ и Камчатский край. Средний срок пополнения копилки в этих регионах – от 4,3 до 4,6 лет.
Москва же занимает только 6 позицию. Москвичам нужно копить на новый 4 года 7 месяцев, а вот на подержанный – 2 года 7 месяцев в среднем.
Больше всего копить на новый автомобиль приходится жителям шести республик Северо-Кавказского федерального округа. В Дагестане и Карачаево-Черкесии копить нужно 10,8 лет. В Северной Осетии - Алании и Чечне – 10,9 лет. А вот жителям Ингушетии и Кабардино-Балкарии по 11,3 года. Жителям Ставропольского края нужно поменьше – 9,6 лет. Для покупки же подержанных машин в указанных республиках нужно копить от 6,7 до 7 лет. На Ставрополье – 5,8 лет.
Составители рейтинга уточняют, что использовали данные только официальной статистики.
Самый маленький срок для пополнения копилки на новый автомобиль у жителей Чукотки – копить на новый автомобиль нужно 3,7 лет, а вот на поддержанный – 2,2 года.
При этом срок накопления на подержанный авто у жителей Ямала чуть меньше, чем у жителей Чукотки – копить нужно 2,1 год, а вот на новый – 3,8.
На третьем, четвертом и пятом местах по накоплению на новый авто – Магаданская область Ненецкий автономный округ и Камчатский край. Средний срок пополнения копилки в этих регионах – от 4,3 до 4,6 лет.
Москва же занимает только 6 позицию. Москвичам нужно копить на новый 4 года 7 месяцев, а вот на подержанный – 2 года 7 месяцев в среднем.
Больше всего копить на новый автомобиль приходится жителям шести республик Северо-Кавказского федерального округа. В Дагестане и Карачаево-Черкесии копить нужно 10,8 лет. В Северной Осетии - Алании и Чечне – 10,9 лет. А вот жителям Ингушетии и Кабардино-Балкарии по 11,3 года. Жителям Ставропольского края нужно поменьше – 9,6 лет. Для покупки же подержанных машин в указанных республиках нужно копить от 6,7 до 7 лет. На Ставрополье – 5,8 лет.
Составители рейтинга уточняют, что использовали данные только официальной статистики.
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