Владимир Путин: уже 222 тысячи мобилизованы

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Владимир Путин на пресс-конференции в рамках саммита в Астане рассказал, что уже мобилизованы 222 тысячи человек. Он предположил, что мероприятия по проведению частичной мобилизации закончатся в течение 2 недель. Путин сказал, что все мобилизованные должны пройти подготовку.Кроме этого, Путин рассказал, что из призванных по мобилизации 33 тысячи человек уже находятся в подразделениях, а 16 тысяч выполняют боевые задачи.Также Владимир Путин сказал, что даст дополнительные поручения Совету безопасности, чтобы была проведена проверка о том, как проходит частичная мобилизация.