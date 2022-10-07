Владимир Путин: уже 222 тысячи мобилизованы
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
Владимир Путин на пресс-конференции в рамках саммита в Астане рассказал, что уже мобилизованы 222 тысячи человек. Он предположил, что мероприятия по проведению частичной мобилизации закончатся в течение 2 недель. Путин сказал, что все мобилизованные должны пройти подготовку.
Кроме этого, Путин рассказал, что из призванных по мобилизации 33 тысячи человек уже находятся в подразделениях, а 16 тысяч выполняют боевые задачи.
Также Владимир Путин сказал, что даст дополнительные поручения Совету безопасности, чтобы была проведена проверка о том, как проходит частичная мобилизация.
Кроме этого, Путин рассказал, что из призванных по мобилизации 33 тысячи человек уже находятся в подразделениях, а 16 тысяч выполняют боевые задачи.
Также Владимир Путин сказал, что даст дополнительные поручения Совету безопасности, чтобы была проведена проверка о том, как проходит частичная мобилизация.
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