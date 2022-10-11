РБК: Уголовное дело против ректора Мау прекращено
Россия и мир
Фото: sfo.gov.ru / CC BY 4.0
Уголовное дело в отношении ректора Президентской академии госслужбы Владимира Мау прекращено. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на свои источники.
Ранее Мау было предъявлено обвинение в хищениях средств академии. В МВД сообщали, что он «проходит по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, возбуждённому в отношении бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы экономики Сергея Зуева и других лиц».
Ректор РАНХиГС Владимир Мау был задержан в конце июня. На время следствия Мау в СИЗО не заключался – сначала ему назначили домашний арест, а с августа отпустили на свободу – под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В начале октября Мау лично представлял нового ректора Уральского института управления РАНХиГС Олега Гущина.
Ранее Мау было предъявлено обвинение в хищениях средств академии. В МВД сообщали, что он «проходит по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, возбуждённому в отношении бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы экономики Сергея Зуева и других лиц».
Ректор РАНХиГС Владимир Мау был задержан в конце июня. На время следствия Мау в СИЗО не заключался – сначала ему назначили домашний арест, а с августа отпустили на свободу – под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В начале октября Мау лично представлял нового ректора Уральского института управления РАНХиГС Олега Гущина.
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