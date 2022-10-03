Российские пары теперь смогут разводиться через «Госуслуги»

Алиса Левина © Вечерние ведомости

На Госуслугах запустили сервис по подаче заявлений развод, сообщает пресс-служба Минцифры. Для подачи такого заявления необходим Госключ. Кроме того, для супругов есть несколько требований, и в первую очередь, у них не должно быть несовершеннолетних детей. А еще должна быть подтвержденная учетная запись, СНИЛС и электронная почта супруга/супруги.После подачи заявления у супругов будет месяц на принятие окончательного решения. При этом одному из них все равно придется пойти в ЗАГС. Также указано, что для пользования Госключом нужен загранпаспорт, выданный на 10 лет и смартфон или планшет с функцией NFC.«Инициатор заполняет свою часть заявления и направляет на подтверждение второму.Второй супруг подтверждает согласие на расторжение брака, заполняет свою часть заявления и переходит в приложение «Госключ», где подписывает заявление УКЭПом.Инициатор заявления получает уведомление об этом, переходит в приложение «Госключ» и подписывает заявление.После этого инициатор подачи заявления выбирает отдел ЗАГС, в котором состоится расторжение брака, дату и время, а также указывает, пойдет ли он на нее один или с супругом, и оплачивает пошлину.Второй заявитель получает уведомление об этом, оплачивает пошлину и отправляет заявление в выбранный ЗАГС.Если инициатор развода пойдет в ЗАГС один, второй супруг может получить свое свидетельство, выбрав услугу по получению первичного свидетельства. Забрать бумажный документ можно будет в любом удобном ЗАГСе или МФЦ».