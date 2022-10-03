Российские пары теперь смогут разводиться через «Госуслуги»

17.20 Среда, 12 октября 2022
Россия и мир
Иллюстрация Вечерние ведомости
На Госуслугах запустили сервис по подаче заявлений развод, сообщает пресс-служба Минцифры. Для подачи такого заявления необходим Госключ. Кроме того, для супругов есть несколько требований, и в первую очередь, у них не должно быть несовершеннолетних детей. А еще должна быть подтвержденная учетная запись, СНИЛС и электронная почта супруга/супруги.

После подачи заявления у супругов будет месяц на принятие окончательного решения. При этом одному из них все равно придется пойти в ЗАГС. Также указано, что для пользования Госключом нужен загранпаспорт, выданный на 10 лет и смартфон или планшет с функцией NFC.

В Минцифре также рассказали, как будет работать сервис:

«Инициатор заполняет свою часть заявления и направляет на подтверждение второму.

Второй супруг подтверждает согласие на расторжение брака, заполняет свою часть заявления и переходит в приложение «Госключ», где подписывает заявление УКЭПом.

Инициатор заявления получает уведомление об этом, переходит в приложение «Госключ» и подписывает заявление.
После этого инициатор подачи заявления выбирает отдел ЗАГС, в котором состоится расторжение брака, дату и время, а также указывает, пойдет ли он на нее один или с супругом, и оплачивает пошлину.

Второй заявитель получает уведомление об этом, оплачивает пошлину и отправляет заявление в выбранный ЗАГС.

Если инициатор развода пойдет в ЗАГС один, второй супруг может получить свое свидетельство, выбрав услугу по получению первичного свидетельства. Забрать бумажный документ можно будет в любом удобном ЗАГСе или МФЦ».

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Алиса Левина © Вечерние ведомости
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