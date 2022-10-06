Минцифры опровергает информацию об утечке данных пользователей с Госуслуг

15.50 Вторник, 11 октября 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Минцифры опровергают информацию об утечке данных с портала Госуслуг и утверждают, что данные пользователей, в том числе логины и пароли, надежно защищены.

«Опровергаем информацию об утечке данных с Госуслуг. В сети появился фрагмент якобы базы данных пользователей Госуслуг, содержащий 5 тыс. записей. Мы проверили этот файл и выяснили, что в нем нет того набора параметров, которые обязательно присутствуют в стандартных учетных записях Госуслуг», — сообщается в телеграм-канале Минцифры.

В министерстве утверждают, что «эта база относится к одной из внешних онлайн-систем, использующих упрощенную идентификацию пользователей через Госуслуги».

«Эта система не имеет прямого доступа к полному набору данных пользователей», — заявили в Минцифры со ссылкой на службу безопасности.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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