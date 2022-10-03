Депутат Парфенов: 300 членов КПРФ отправились в зону боевых действий
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Депутат ГД, секретарь Московского городского комитета КПРФ Денис Парфенов сообщил, что 300 членов партии отправились в зону боевых действий.
«Из них 120 записались в качестве добровольцев. 180 членов Компартии было мобилизовано», — написал Парфенов в телеграм-канале.
По его словам, эти данные были озвучены на секретариате ЦК КПРФ.
«Из них 120 записались в качестве добровольцев. 180 членов Компартии было мобилизовано», — написал Парфенов в телеграм-канале.
По его словам, эти данные были озвучены на секретариате ЦК КПРФ.
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