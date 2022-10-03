В КПРФ назвали фейком сообщения о задержании внука Зюганова

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Сообщения о задержании внука Геннадия Зюганова не соответствуют действительности, об этом корреспонденту «Вечерних ведомостей» сказал пресс-секретарь партии Александр Ющенко.Ранее в телеграм-канале Baza появилась информация о том, что внук Геннадия Зюганова, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, был задержан за то, что уехал с заправки, не оплатив бензин.По данным канала, 24 сентября Зюганов заправлял свою машину на АЗС, приложил к терминалу карту и якобы, не дождавшись оплаты, уехал. Работники заправки обратились в полицию. Машину депутата остановили сотрудники ДПС 8 октября, утверждает канал.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что «всякие глупости не комментирует», пишет RTVI.