В КПРФ назвали фейком сообщения о задержании внука Зюганова

12.59 Вторник, 11 октября 2022
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Сообщения о задержании внука Геннадия Зюганова не соответствуют действительности, об этом корреспонденту «Вечерних ведомостей» сказал пресс-секретарь партии Александр Ющенко.

Ранее в телеграм-канале Baza появилась информация о том, что внук Геннадия Зюганова, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, был задержан за то, что уехал с заправки, не оплатив бензин.

По данным канала, 24 сентября Зюганов заправлял свою машину на АЗС, приложил к терминалу карту и якобы, не дождавшись оплаты, уехал. Работники заправки обратились в полицию. Машину депутата остановили сотрудники ДПС 8 октября, утверждает канал.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что «всякие глупости не комментирует», пишет RTVI.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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