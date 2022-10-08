В пункте сбора в Новосибирске, где скончались двое мобилизованных, крестили 66 человек
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
В пункте сбора в Новосибирском высшем военном командном училище крестили 66 мобилизованных, сообщается на официальном сайте Новосибирской митрополии.
Мобилизованных крестили в храме во имя святого благоверного князя Димитрия Донского при военном училище. Сообщается, что крещение совершается «помощником начальника училища по работе с верующими протоиереем Виктором Гужвой».
«На сегодняшний день 66 человек из числа защитников Отечества изъявили желание стать православными христианами. Теперь их родные и близкие смогут молиться о воинах дома и в храмах. А сами новообращённые чувствовать себя под защитой Бога», — говорится в сообщении митрополии.
Напомним, ранее, 4 и 7 октября, в сборном пункте в Новосибирском высшем военном командном училище скончались двое мобилизованных, об этом РИА Новости сообщала региональный омбудсмен.
Мобилизованных крестили в храме во имя святого благоверного князя Димитрия Донского при военном училище. Сообщается, что крещение совершается «помощником начальника училища по работе с верующими протоиереем Виктором Гужвой».
«На сегодняшний день 66 человек из числа защитников Отечества изъявили желание стать православными христианами. Теперь их родные и близкие смогут молиться о воинах дома и в храмах. А сами новообращённые чувствовать себя под защитой Бога», — говорится в сообщении митрополии.
Напомним, ранее, 4 и 7 октября, в сборном пункте в Новосибирском высшем военном командном училище скончались двое мобилизованных, об этом РИА Новости сообщала региональный омбудсмен.
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