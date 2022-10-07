В Новосибирске 8-летний мальчик умер после разминки на уроке физкультуры
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Новосибирске 8-летний мальчик умер после урока физкультуры в школе.
Как сообщили в региональном СК, в понедельник 10 октября мальчик вместе с одноклассниками выполнял комплекс упражнений для разминки. Вскоре ему стало плохо и он упал. Учитель вызвал «скорую», но по пути в больницу ребёнок скончался.
Сейчас следователи опрашивают школьных учителей и родителей мальчика.
Возбуждено уголовное дело (ч.2 ст. 109 УК РФ, Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).
Как сообщили в региональном СК, в понедельник 10 октября мальчик вместе с одноклассниками выполнял комплекс упражнений для разминки. Вскоре ему стало плохо и он упал. Учитель вызвал «скорую», но по пути в больницу ребёнок скончался.
Сейчас следователи опрашивают школьных учителей и родителей мальчика.
Возбуждено уголовное дело (ч.2 ст. 109 УК РФ, Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).
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