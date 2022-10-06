В Приморье домой вернули около 600 мобилизованных
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
В Приморском крае около 600 мобилизованных были возвращены домой, сообщается в телеграм-канале правительства региона.
Основная причина возвратов — состояние здоровья или наличие у мобилизованного четырех и более несовершеннолетних детей, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Местные власти утверждают, что военнообязанные ранее не сообщали в военкоматы об изменении здоровья или состава семьи.
Сейчас, по словам губернатора, более 7400 мобилизованных приморцев проходят обучение на полигонах.
Добавим, что в Омской области по ошибке были призваны более 200 человек, сообщили в правительстве региона. Среди них — студенты, сотрудники предприятий ОПК, те, кто имеют родственников на иждивении и те, кто не подходит по медицинским показаниям.
Основная причина возвратов — состояние здоровья или наличие у мобилизованного четырех и более несовершеннолетних детей, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Местные власти утверждают, что военнообязанные ранее не сообщали в военкоматы об изменении здоровья или состава семьи.
Сейчас, по словам губернатора, более 7400 мобилизованных приморцев проходят обучение на полигонах.
Добавим, что в Омской области по ошибке были призваны более 200 человек, сообщили в правительстве региона. Среди них — студенты, сотрудники предприятий ОПК, те, кто имеют родственников на иждивении и те, кто не подходит по медицинским показаниям.
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