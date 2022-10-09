Евросоюз намерен вводить санкции для третьих стран за содействие России в обходе ограничений
Россия и мир
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Евросоюз намерен вводить санкции для третьих стран за содействие России обходить принятые в отношении неё ограничения.
Возможность введения таких мер прописана в восьмом пакете санкций, принятом 6 октября, пишет РБК, проанализировав документ, опубликованный в Официальном журнале ЕС.
Категории лиц, которые могут попасть под санкции, дополнены «физическими или юридическими лицами, структурами или организациями, способствующими нарушениям запрета на обход ограничений», введенных ранее принятыми нормативными актами ЕС.
Добавление нового критерия для введения санкций означает, что теперь компании или граждане из любых стран могут быть внесены в санкционный список ЕС за помощь российским юридическим и физическим лицам в обходе европейских ограничений. В теории это может быть содействие поставкам оборудования, которое Евросоюз запретил экспортировать в Россию, или участие в переводе в третью страну активов, которые должны быть заморожены в Евросоюзе.
Схожий подход к санкциям ранее демонстрировали США, при этом ЕС вводит подобные меры впервые, отмечают эксперты.
Возможность введения таких мер прописана в восьмом пакете санкций, принятом 6 октября, пишет РБК, проанализировав документ, опубликованный в Официальном журнале ЕС.
Категории лиц, которые могут попасть под санкции, дополнены «физическими или юридическими лицами, структурами или организациями, способствующими нарушениям запрета на обход ограничений», введенных ранее принятыми нормативными актами ЕС.
Добавление нового критерия для введения санкций означает, что теперь компании или граждане из любых стран могут быть внесены в санкционный список ЕС за помощь российским юридическим и физическим лицам в обходе европейских ограничений. В теории это может быть содействие поставкам оборудования, которое Евросоюз запретил экспортировать в Россию, или участие в переводе в третью страну активов, которые должны быть заморожены в Евросоюзе.
Схожий подход к санкциям ранее демонстрировали США, при этом ЕС вводит подобные меры впервые, отмечают эксперты.
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