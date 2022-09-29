В Приморье после трех поджогов военкоматы оснастят дополнительными средствами защиты
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
Власти Приморского края приняли решение оснастить военкоматы дополнительными средствами защиты. С начала года в регионе зафиксировано три случая поджогов военкоматов, сообщает пресс-служба правительства.
«На заседании антитеррористической комиссии Приморского края поднят вопрос об оснащении военкоматов камерами видеонаблюдения, металлодетекторами, установке решеток на окна, которые позволят предотвратить поджоги», — говорится в сообщении.
Кроме того, глава региона Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов, «где это необходимо, проработать вопрос о предоставлении военкоматам зданий, более приспособленных для их работы».
По фактам поджогов есть задержанные, их действия квалифицируются как терроризм, уточнили в правительстве. По данным местных правоохранителей, военкоматы круглосуточно охраняют более 200 сотрудников УМВД России и Росгвардии по Приморскому краю.
«На заседании антитеррористической комиссии Приморского края поднят вопрос об оснащении военкоматов камерами видеонаблюдения, металлодетекторами, установке решеток на окна, которые позволят предотвратить поджоги», — говорится в сообщении.
Кроме того, глава региона Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов, «где это необходимо, проработать вопрос о предоставлении военкоматам зданий, более приспособленных для их работы».
По фактам поджогов есть задержанные, их действия квалифицируются как терроризм, уточнили в правительстве. По данным местных правоохранителей, военкоматы круглосуточно охраняют более 200 сотрудников УМВД России и Росгвардии по Приморскому краю.
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