Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 16 октября

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов снова продлен, на этот раз до 16 октября 03:45 по московскому времени, сообщает Росавиация.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.