Патриарх Кирилл призвал верующих молиться о здравии президента России
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Глава РПЦ патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих молиться о здравии президента Путина в день его рождения. Об этом сообщает пресс-служба патриарха.
«7 октября с.г. Президенту России Владимиру Владимировичу Путину исполняется 70 лет со дня рождения. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает всех архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян вознести в этот день усердную домашнюю молитву о здравии Главы Государства Российского», — говорится в сообщении.
Также патриарх призывает вознести молитвы о здравии президента на следующий день, 8 октября — в день памяти Сергия Радонежского, «благословившего много веков назад князя Московского — святого благоверного Димитрия Донского — и русское воинство на борьбу с противником, желавшим расчленения Земли Русской».
В формулировке молитвы о здравии президента, которая приводится на сайте Московского патриархата, содержится в том числе просьба об избавлении «от всех сопротивлений видимых и невидимых врагов», а также о «благоденственном и мирном житии».
«7 октября с.г. Президенту России Владимиру Владимировичу Путину исполняется 70 лет со дня рождения. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает всех архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян вознести в этот день усердную домашнюю молитву о здравии Главы Государства Российского», — говорится в сообщении.
Также патриарх призывает вознести молитвы о здравии президента на следующий день, 8 октября — в день памяти Сергия Радонежского, «благословившего много веков назад князя Московского — святого благоверного Димитрия Донского — и русское воинство на борьбу с противником, желавшим расчленения Земли Русской».
В формулировке молитвы о здравии президента, которая приводится на сайте Московского патриархата, содержится в том числе просьба об избавлении «от всех сопротивлений видимых и невидимых врагов», а также о «благоденственном и мирном житии».
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