Губернаторы на своих страницах в соцсетях поздравляют Путина с юбилеем
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Главы регионов с утра 7 октября публикуют на своих страницах в соцсетях и в телеграм-каналах поздравления президента РФ Путина с юбилеем.
Собрали несколько цитат.
«Уважаемый Владимир Владимирович! Под Вашим руководством Россия проделала огромный путь, став сильным и независимым государством с развитой экономикой и социальной сферой. За всем этим стоит колоссальный труд и искренняя любовь к Родине», — написал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и пожелал Путину «крепкого здоровья, успехов в делах и всего самого доброго».
«Он (Путин — прим. ред.) встал у руля государства на рубеже веков, когда многие утратили веру в справедливость, в институты власти, да и в достойное будущее. Проявив подлинный талант государственного деятеля, в сложнейших условиях он сумел вывести страну на курс уверенного поступательного развития <…> Мудрость нашего национального лидера, его воля и патриотизм позволят нам пройти через все испытания», — написал губернатор Красноярского края Александр Усс. Он ничего не пожелал, но добавил, что «сибиряки не подведут».
«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Благодаря Вашей принципиальности, последовательности и решительности наша Родина пользуется заслуженным авторитетом на международной арене. Россия вновь доказала, что является важнейшим участником геополитических процессов и гарантом безопасности в мире!», — написал в поздравлении губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он пожелал президенту «веры, надежды и любви».
7 октября Путину исполняется 70 лет.
Собрали несколько цитат.
«Уважаемый Владимир Владимирович! Под Вашим руководством Россия проделала огромный путь, став сильным и независимым государством с развитой экономикой и социальной сферой. За всем этим стоит колоссальный труд и искренняя любовь к Родине», — написал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и пожелал Путину «крепкого здоровья, успехов в делах и всего самого доброго».
«Он (Путин — прим. ред.) встал у руля государства на рубеже веков, когда многие утратили веру в справедливость, в институты власти, да и в достойное будущее. Проявив подлинный талант государственного деятеля, в сложнейших условиях он сумел вывести страну на курс уверенного поступательного развития <…> Мудрость нашего национального лидера, его воля и патриотизм позволят нам пройти через все испытания», — написал губернатор Красноярского края Александр Усс. Он ничего не пожелал, но добавил, что «сибиряки не подведут».
«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Благодаря Вашей принципиальности, последовательности и решительности наша Родина пользуется заслуженным авторитетом на международной арене. Россия вновь доказала, что является важнейшим участником геополитических процессов и гарантом безопасности в мире!», — написал в поздравлении губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он пожелал президенту «веры, надежды и любви».
7 октября Путину исполняется 70 лет.
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