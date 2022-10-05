RT: в отношении Владимира Кара-Мурзы* завели дело о госизмене
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
RT со ссылкой на свои источники сообщает, что в отношении политика Владимира Кара-Мурзы* заведено дело о госизмене.
По данным источника, следователи выяснили, что политик якобы «на протяжении многих лет оказывал организациям из стран-членов НАТО помощь, направленную против безопасности России».
За это, как пишет RT, он якобы получал около $30 тысяч в месяц.
Политик находится в московском СИЗО с апреля по обвинению в распространении «фейков» об армии.
*По решению российского Минюста включен в реестр физлиц-иноагентов
По данным источника, следователи выяснили, что политик якобы «на протяжении многих лет оказывал организациям из стран-членов НАТО помощь, направленную против безопасности России».
За это, как пишет RT, он якобы получал около $30 тысяч в месяц.
Политик находится в московском СИЗО с апреля по обвинению в распространении «фейков» об армии.
*По решению российского Минюста включен в реестр физлиц-иноагентов
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