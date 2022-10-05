RT: в отношении Владимира Кара-Мурзы* завели дело о госизмене

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

RT со ссылкой на свои источники сообщает, что в отношении политика Владимира Кара-Мурзы* заведено дело о госизмене.По данным источника, следователи выяснили, что политик якобы «на протяжении многих лет оказывал организациям из стран-членов НАТО помощь, направленную против безопасности России».За это, как пишет RT, он якобы получал около $30 тысяч в месяц.Политик находится в московском СИЗО с апреля по обвинению в распространении «фейков» об армии.