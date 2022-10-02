Число погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 34, среди них 22 ребенка

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Число погибших при стрельбе в детском центре в Таиланде выросло до 34, среди них 22 ребёнка, сообщает Reuters.Местные СМИ пишут, что стрельбу открыл бывший полицейский, которого недавно уволили с работы (как сообщается, из-за проблем с наркотиками).По предварительной информации, преступник покончил с собой.Его мотивы устанавливает полиция.