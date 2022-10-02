Reuters: в Таиланде произошла стрельба в детском саду, погибли более 30 человек
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
По меньшей мере 31 человек погиб в результате стрельбы в детском саду в северо-восточной провинции Таиланда, пишет Reuters со ссылкой на данные полиции.
Сообщается, что среди жертв были как дети, так и взрослые. Количество погибших уточняется.
В местной полиции предположили, что стрельбу открыл бывший полицейский. Преступник скрылся, его разыскивают. Мотивы стрелявшего пока неизвестны.
Власти страны предупредили все ведомства о необходимости принять экстренные меры безопасности.
Сообщается, что среди жертв были как дети, так и взрослые. Количество погибших уточняется.
В местной полиции предположили, что стрельбу открыл бывший полицейский. Преступник скрылся, его разыскивают. Мотивы стрелявшего пока неизвестны.
Власти страны предупредили все ведомства о необходимости принять экстренные меры безопасности.
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