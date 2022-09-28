Мобилизованным не будут компенсировать расходы на покупку экипировки и медикаментов
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Мобилизованным гражданам, которые самостоятельно покупают обмундирование и медикаменты, расходы компенсировать не будут. Об этом сообщается на правительственном ресурсе Объясняем.рф.
«Призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым для прохождения службы, включая форму, экипировку и т. д. Поэтому покупка мобилизованным дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и т. д. является его личной инициативой и компенсация этих расходов не предусмотрена», — говорится в сообщении.
Между тем за неделю с 21 по 28 сентября продажи армейских ботинок и бронежилетов на отечественных маркетплейсах выросли в 2,5 раза, пишут РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Sellematics.
Самый большой рост продаж обмундирования был зафиксирован на Ozon. На маркетплейсе с 21 по 28 сентября было продано в 3,6 раза больше балаклав, чем неделей ранее (общее количество проданных изделий — 17 тысяч штук). Также, по данным исследования, с 21 по 28 сентября на Ozon было продано 1330 бронежилетов (это в 3,2 раза больше, чем неделей ранее).
«Призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым для прохождения службы, включая форму, экипировку и т. д. Поэтому покупка мобилизованным дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и т. д. является его личной инициативой и компенсация этих расходов не предусмотрена», — говорится в сообщении.
Между тем за неделю с 21 по 28 сентября продажи армейских ботинок и бронежилетов на отечественных маркетплейсах выросли в 2,5 раза, пишут РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Sellematics.
Самый большой рост продаж обмундирования был зафиксирован на Ozon. На маркетплейсе с 21 по 28 сентября было продано в 3,6 раза больше балаклав, чем неделей ранее (общее количество проданных изделий — 17 тысяч штук). Также, по данным исследования, с 21 по 28 сентября на Ozon было продано 1330 бронежилетов (это в 3,2 раза больше, чем неделей ранее).
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