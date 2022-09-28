Путин внес изменения в Указ об отсрочке от мобилизации для учащихся
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Президент РФ Путин подписал Указ, который вносит изменения в Указ от 24 сентября об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации.
Теперь отсрочку могут получить дополнительные категории учащихся, в том числе аспиранты, врачи-ординаторы и те, кто получает образование «в духовных организациях».
Как следует из текста документа, речь идет о тех, кто учится очно и очно-заочно:
«а) в образовательных и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (в том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки);
б) в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;
в) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (в том числе программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки), расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров;
г) в духовных образовательных организациях по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, образовательным программам среднего профессионального и высшего образования».
Теперь отсрочку могут получить дополнительные категории учащихся, в том числе аспиранты, врачи-ординаторы и те, кто получает образование «в духовных организациях».
Как следует из текста документа, речь идет о тех, кто учится очно и очно-заочно:
«а) в образовательных и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (в том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки);
б) в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;
в) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (в том числе программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки), расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров;
г) в духовных образовательных организациях по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, образовательным программам среднего профессионального и высшего образования».
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