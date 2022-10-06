В Совбезе Беларуси заявили, что мобилизационные сборы в стране проводятся «для восстановления навыков»

10.56 Четверг, 6 октября 2022
Россия и мир
Фото: Министерство обороны Российской Федерации
Глава Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что мобилизационные сборы в стране проводятся «для восстановления навыков», пишет Sputnik Беларусь.

По его словам, в Беларуси нужны мобилизационные проверочные сборы, так как «войны выигрывает не армия, войны выигрывают народы», а народ «должен быть всегда готов к защите своей страны».

Как пишет Sputnik Беларусь, в рамках этих сборов военнообязанных запаса призывают на 25-30 суток. По словам Вольфовича, это «вполне нормальная практика подготовки».

Добавим, что 4 октября Минобороны Беларуси опубликовало в официальном телеграм-канале сообщение о «проводимой работе по организации воинского учета». В частности, об установленной форме удостоверения призывника.

Ранее в этом же канале был опубликовано заявление министра обороны страны Виктора Хренина о том, что Беларусь «не может оставлять без внимания агрессивную политику НАТО и соседних стран». «Готовят свою инфраструктуру, готовят свои войска. У нас есть конкретные данные. Мы постоянно отслеживаем обстановку, видим, что они делают. Исходя из этого и вырабатываем конкретные и адекватные меры реагирования», — заявил Хренин.

Между тем, ранее в ведомстве со ссылкой на Вольфовича подчеркнули, что информация о том, что в стране проведут мобилизацию, является фейковой. «Сегодня «подогревается» фейковая информация о том, что в Республике Беларусь проводится мобилизация и что наша страна сейчас вступит в специальную военную операцию, будет наносить удар по Украине. Президент четко сказал, что никакой мобилизации в Беларуси не предусматривается. А тот комплекс мобилизационных мероприятий, что сегодня проводится, плановый и осуществляется в это время года уже много лет. Это нормальная мобилизационная подготовка, комплекс сборовых мероприятий, который позволяет готовить военнообученный резерв», — цитирует Вольфовича канал минобороны.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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