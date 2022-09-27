Глава Союза журналистов Карелии уехал из России

10.20 Вторник, 4 октября 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Глава Союза журналистов Карелии независимый журналист Георгий Чентемиров уехал из России. Об этом он написал в своих соцсетях.

По словам журналиста, его семья была вынуждена уехать из страны, этому предшествовала травля, а «последним толчком» стала мобилизация.

Журналист написал, что в свете последних событий испытывает сильнейший стресс, чувствует неопределенность и страх.

Напомним, в марте Союз журналистов Карелии обратился в Генпрокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям Роскомнадзора. В правлении организации отмечали, что СМИ подвергаются давлению и лишены возможности объективно информировать людей и описывать боевые действия.

Чентемиров был избран руководителем Союза журналистов Карелии в марте 2020 года.

Карельский СЖ — региональное отделение Союза журналистов России.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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