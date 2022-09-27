Глава Союза журналистов Карелии уехал из России
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Глава Союза журналистов Карелии независимый журналист Георгий Чентемиров уехал из России. Об этом он написал в своих соцсетях.
По словам журналиста, его семья была вынуждена уехать из страны, этому предшествовала травля, а «последним толчком» стала мобилизация.
Журналист написал, что в свете последних событий испытывает сильнейший стресс, чувствует неопределенность и страх.
Напомним, в марте Союз журналистов Карелии обратился в Генпрокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям Роскомнадзора. В правлении организации отмечали, что СМИ подвергаются давлению и лишены возможности объективно информировать людей и описывать боевые действия.
Чентемиров был избран руководителем Союза журналистов Карелии в марте 2020 года.
Карельский СЖ — региональное отделение Союза журналистов России.
По словам журналиста, его семья была вынуждена уехать из страны, этому предшествовала травля, а «последним толчком» стала мобилизация.
Журналист написал, что в свете последних событий испытывает сильнейший стресс, чувствует неопределенность и страх.
Напомним, в марте Союз журналистов Карелии обратился в Генпрокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям Роскомнадзора. В правлении организации отмечали, что СМИ подвергаются давлению и лишены возможности объективно информировать людей и описывать боевые действия.
Чентемиров был избран руководителем Союза журналистов Карелии в марте 2020 года.
Карельский СЖ — региональное отделение Союза журналистов России.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Эксперт рассказала, изменит ли частичная мобилизация ситуацию на рынке труда в Свердловской области
27 сентября 2022
27 сентября 2022
Разброд и шагание
29 сентября 2022
29 сентября 2022
Для мобилизованных по ошибке свердловчан открыли горячую линию
26 сентября 2022
26 сентября 2022