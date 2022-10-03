В Новосибирском военном училище умер один из мобилизованных
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Новосибирском высшем военном командном училище умер один из мобилизованных, пишет NGS.RU со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Новосибирской области.
По словам омбудсмена Нины Шалабаевой, вероятно, смерть наступила во сне. Возраст умершего и подробности произошедшего не уточняются. В ситуации разбираются компетентные органы.
В СК и прокуратуре информацию об инциденте пока не комментировали.
По словам омбудсмена Нины Шалабаевой, вероятно, смерть наступила во сне. Возраст умершего и подробности произошедшего не уточняются. В ситуации разбираются компетентные органы.
В СК и прокуратуре информацию об инциденте пока не комментировали.
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