Путин выступил на церемонии подписания договоров о вхождении новых территорий в РФ

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Путин выступил в Кремле на церемонии подписания договоров о вхождении новых территорий в РФ.Собрали некоторые тезисы из речи президента.- Вхождение новых четырех регионов в состав РФ – это их право на равноправие и самоопределение, оно зафиксировано в уставе ООН.- Последние руководители Советского Союза развалили великую страну, поставили народы просто перед фактом.- Мир вступил в период революционных трансформаций.- Советского Союза нет. Прошлого не вернуть. России сегодня это уже и не нужно. Мы к этому не стремимся.- Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда.- Россия всегда будет Россией.- Мы бьёмся за то, чтобы диктат и деспотизм остались в прошлом.- Людей нельзя накормить напечатанными долларами и евро, а виртуальной надутой капитализацией западных социальных сетей невозможно обогреть жилище.- Для Запада наше развитие и процветание — угроза. Конкуренция растет.- У нас много единомышленников, в том числе США.- США кроме сохранения политики грабежа и рэкета предложить нечего.- Весь однополярный миропорядок по своей сущности антидемократичен и несвободен, он лжив и лицемерен насквозь.- Мы должны защитить детей от порабощения.- Разве мы хотим, чтобы у нас в России был Родитель №1, №2? Разве мы хотим, чтобы нашим детям вдалбливали, что есть какие-то гендеры, кроме пола?- Те, кто готов жить по правилам США, — политические мазохисты и другие последователи нетрадиционных политических отношений.- США спровоцировали сегодняшний колоссальный всплеск миграционных потоков.- Запад целенаправленно истреблял целые этносы ради земли и ресурсов.- Мы сражаемся за то, чтобы никто не мог вычеркнуть Россию и ее культуру из истории.- Запад все это время искал и продолжает искать способы ослабить и развалить Россию. Раздробить государство, стравить между собой народы, обречь их на нищету и вымирание.- Западу не дает покоя, что в мире есть такая великая огромная страна.- Запад хочет видеть Россию колонией. Хотят видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов.- Западу не нужна Россия.- Наши ценности – человеколюбие, милосердие и сострадание.- Киев должен немедленно прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.30 сентября Путин в Кремле подписал соглашения о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.