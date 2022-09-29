Путин выступил на церемонии подписания договоров о вхождении новых территорий в РФ
Россия и мир
Фото: скриншот трансляции из Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца.
Путин выступил в Кремле на церемонии подписания договоров о вхождении новых территорий в РФ.
Собрали некоторые тезисы из речи президента.
- Вхождение новых четырех регионов в состав РФ – это их право на равноправие и самоопределение, оно зафиксировано в уставе ООН.
- Последние руководители Советского Союза развалили великую страну, поставили народы просто перед фактом.
- Мир вступил в период революционных трансформаций.
- Советского Союза нет. Прошлого не вернуть. России сегодня это уже и не нужно. Мы к этому не стремимся.
- Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда.
- Россия всегда будет Россией.
- Мы бьёмся за то, чтобы диктат и деспотизм остались в прошлом.
- Людей нельзя накормить напечатанными долларами и евро, а виртуальной надутой капитализацией западных социальных сетей невозможно обогреть жилище.
- Для Запада наше развитие и процветание — угроза. Конкуренция растет.
- У нас много единомышленников, в том числе США.
- США кроме сохранения политики грабежа и рэкета предложить нечего.
- Весь однополярный миропорядок по своей сущности антидемократичен и несвободен, он лжив и лицемерен насквозь.
- Мы должны защитить детей от порабощения.
- Разве мы хотим, чтобы у нас в России был Родитель №1, №2? Разве мы хотим, чтобы нашим детям вдалбливали, что есть какие-то гендеры, кроме пола?
- Те, кто готов жить по правилам США, — политические мазохисты и другие последователи нетрадиционных политических отношений.
- США спровоцировали сегодняшний колоссальный всплеск миграционных потоков.
- Запад целенаправленно истреблял целые этносы ради земли и ресурсов.
- Мы сражаемся за то, чтобы никто не мог вычеркнуть Россию и ее культуру из истории.
- Запад все это время искал и продолжает искать способы ослабить и развалить Россию. Раздробить государство, стравить между собой народы, обречь их на нищету и вымирание.
- Западу не дает покоя, что в мире есть такая великая огромная страна.
- Запад хочет видеть Россию колонией. Хотят видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов.
- Западу не нужна Россия.
- Наши ценности – человеколюбие, милосердие и сострадание.
- Киев должен немедленно прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.
30 сентября Путин в Кремле подписал соглашения о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.
Собрали некоторые тезисы из речи президента.
- Вхождение новых четырех регионов в состав РФ – это их право на равноправие и самоопределение, оно зафиксировано в уставе ООН.
- Последние руководители Советского Союза развалили великую страну, поставили народы просто перед фактом.
- Мир вступил в период революционных трансформаций.
- Советского Союза нет. Прошлого не вернуть. России сегодня это уже и не нужно. Мы к этому не стремимся.
- Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда.
- Россия всегда будет Россией.
- Мы бьёмся за то, чтобы диктат и деспотизм остались в прошлом.
- Людей нельзя накормить напечатанными долларами и евро, а виртуальной надутой капитализацией западных социальных сетей невозможно обогреть жилище.
- Для Запада наше развитие и процветание — угроза. Конкуренция растет.
- У нас много единомышленников, в том числе США.
- США кроме сохранения политики грабежа и рэкета предложить нечего.
- Весь однополярный миропорядок по своей сущности антидемократичен и несвободен, он лжив и лицемерен насквозь.
- Мы должны защитить детей от порабощения.
- Разве мы хотим, чтобы у нас в России был Родитель №1, №2? Разве мы хотим, чтобы нашим детям вдалбливали, что есть какие-то гендеры, кроме пола?
- Те, кто готов жить по правилам США, — политические мазохисты и другие последователи нетрадиционных политических отношений.
- США спровоцировали сегодняшний колоссальный всплеск миграционных потоков.
- Запад целенаправленно истреблял целые этносы ради земли и ресурсов.
- Мы сражаемся за то, чтобы никто не мог вычеркнуть Россию и ее культуру из истории.
- Запад все это время искал и продолжает искать способы ослабить и развалить Россию. Раздробить государство, стравить между собой народы, обречь их на нищету и вымирание.
- Западу не дает покоя, что в мире есть такая великая огромная страна.
- Запад хочет видеть Россию колонией. Хотят видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов.
- Западу не нужна Россия.
- Наши ценности – человеколюбие, милосердие и сострадание.
- Киев должен немедленно прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.
30 сентября Путин в Кремле подписал соглашения о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.
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