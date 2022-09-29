Путин выступил на церемонии подписания договоров о вхождении новых территорий в РФ

18.25 Пятница, 30 сентября 2022
Россия и мир
Фото: скриншот трансляции из Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца.
Путин выступил в Кремле на церемонии подписания договоров о вхождении новых территорий в РФ.

Собрали некоторые тезисы из речи президента.

- Вхождение новых четырех регионов в состав РФ – это их право на равноправие и самоопределение, оно зафиксировано в уставе ООН.

- Последние руководители Советского Союза развалили великую страну, поставили народы просто перед фактом.

- Мир вступил в период революционных трансформаций.

- Советского Союза нет. Прошлого не вернуть. России сегодня это уже и не нужно. Мы к этому не стремимся.

- Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда.

- Россия всегда будет Россией.

- Мы бьёмся за то, чтобы диктат и деспотизм остались в прошлом.

- Людей нельзя накормить напечатанными долларами и евро, а виртуальной надутой капитализацией западных социальных сетей невозможно обогреть жилище.

- Для Запада наше развитие и процветание — угроза. Конкуренция растет.

- У нас много единомышленников, в том числе США.

- США кроме сохранения политики грабежа и рэкета предложить нечего.

- Весь однополярный миропорядок по своей сущности антидемократичен и несвободен, он лжив и лицемерен насквозь.

- Мы должны защитить детей от порабощения.

- Разве мы хотим, чтобы у нас в России был Родитель №1, №2? Разве мы хотим, чтобы нашим детям вдалбливали, что есть какие-то гендеры, кроме пола?

- Те, кто готов жить по правилам США, — политические мазохисты и другие последователи нетрадиционных политических отношений.

- США спровоцировали сегодняшний колоссальный всплеск миграционных потоков.

- Запад целенаправленно истреблял целые этносы ради земли и ресурсов.

- Мы сражаемся за то, чтобы никто не мог вычеркнуть Россию и ее культуру из истории.

- Запад все это время искал и продолжает искать способы ослабить и развалить Россию. Раздробить государство, стравить между собой народы, обречь их на нищету и вымирание.

- Западу не дает покоя, что в мире есть такая великая огромная страна.

- Запад хочет видеть Россию колонией. Хотят видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов.

- Западу не нужна Россия.

- Наши ценности – человеколюбие, милосердие и сострадание.

- Киев должен немедленно прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.

30 сентября Путин в Кремле подписал соглашения о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Свердловской области могут ограничить действие новых требований к бизнесу
29 сентября 2022
Эксперт рассказала, изменит ли частичная мобилизация ситуацию на рынке труда в Свердловской области
27 сентября 2022
Более двух тысяч новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
26 сентября 2022
Свердловская область вышла на первое место по суточной заболеваемости COVID-19
27 сентября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Осмотр детской травмы

Как работает травмпункт в Екатеринбурге, в котором принимает единственный врач, а дети по два часа ждут в очереди
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
19:03 Новый районный суд может появиться в Екатеринбурге
18:43 Жительницу Кушвы отправят в колонию за издевательства над малолетней дочерью
17:52 В Свердловской области на выходных потеплеет
17:29 Одностороннее движение на улице Кузнецова в Екатеринбурге будет действовать до конца года
17:06 В питомнике в Артемовском районе выявили опасный карантинный вирус
17:04 Продолжается подготовка к VII Городскому историческому форуму «Город Пермь – 300 лет в истории России»
16:59 В свердловских ТЦ продолжают работать мобильные пункты вакцинации
16:38 В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Сурикова
16:23 Производителям зерна в Свердловской области выделят еще 47 миллионов рублей
15:56 Популяризаторов Шигирского идола в Екатеринбурге просит проверить депутат Госдумы
15:39 Депутат Госдумы предложил ввести сухой закон в Елани, где обучают мобилизованных свердловчан
15:18 Фонд «ЗООзащита» и инклюзивная мастерская создали в Екатеринбурге благотворительный мерч
15:02 В Свердловской области задержали подозреваемого в диверсии на железнодорожных путях
14:19 Туристическая выставка Expotravel вновь открылась в Екатеринбурге
13:45 В Свердловской области подтвердили 1 336 новых случаев коронавируса
13:21 Омбудсмен: мобилизованные свердловчане получат первые выплаты в октябре
12:50 Чемпионат России по дзюдо пройдет в Екатеринбурге
12:47 Кадастровая палата по Пермскому краю объяснила, почему в выписке из ЕГРН могут отображаться чужие объекты недвижимости
12:39 Изобретение ученого Пермского Политеха повысит эффективность обработки титана и полимерных композитов
12:22 В Екатеринбурге возбудили уголовные дела за поддельные документы для зачисления детей в первые классы
11:48 Автоинспекторы будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей
11:24 Прокуратура взяла на контроль устранение коммунальной аварии на улице Щербакова в Екатеринбурге
10:59 Благоустройство парка «Солнечные аллеи» в Екатеринбурге возобновили
10:43 Прикамец на 4 месяца стал пешеходом из-за долга перед дочерью
10:34 Уральские строители просят президента и министра обороны РФ освободить некоторых сотрудников от частичной мобилизации
Все новости
18:25 Путин выступил на церемонии подписания договоров о вхождении новых территорий в РФ
17:27 Путин призвал Киев прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров
16:57 51-летний житель Омска получил два года условно за унижение достоинства женщин
16:05 Глава Владимирской области: за неделю вернулись домой 72 мобилизованных по ошибке
15:40 В Москве задержали беременную научную журналистку Асю Казанцеву
15:14 В Тыве семьям мобилизованных выдадут по барану, два мешка с картошкой и 50 кг муки
14:11 РПЦ: Патриарх Кирилл заразился коронавирусом, все встречи отменены
13:59 Челябинский губернатор предложил собрать для мобилизованных спальные мешки, свой он уже передал
12:55 Парламент Башкирии внес в ГД законопроект об участии осужденных в военных действиях
11:49 С мобилизованных могут снять запрет заниматься предпринимательством
11:29 В Красноярском крае родители держали 13-летнюю дочь на цепи, отец задержан
11:07 Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов до 10 октября
10:46 В Финляндии вступил в силу запрет для въезда туристов из России
10:25 В Новосибирске ФСБ задержала подозреваемого в организации поджогов военкоматов
13:30 Разброд и шагание
10:58 Володин: гражданам на воинском учете выезд за границу без разрешения военкоматов запрещен
09:58 Раненого военкома Усть-Илимска вывели из медикаментозной комы
09:45 В Новосибирске попытались поджечь военкомат, подозреваемый задержан
20:10 Гладков: из-за детонации боеприпаса в Белгородской области пострадали 14 человек
18:40 Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных
18:21 Правозащитники раскритиковали новые составы общественных наблюдательных комиссий
17:36 Собянин: военкоматы Москвы после проверки разослали уведомления об отзыве повесток
16:48 Губернатор объяснил «громкие звуки» в Курской области работой авиации МО
16:17 Володин предложил отдавать брошенные на границах авто семьям мобилизованных
15:24 Посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK