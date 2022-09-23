Путин призвал Киев прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Президент РФ прибыл в Кремль на церемонию подписания договоров о вхождении новых территорий в состав РФ.Он выразил уверенность, что Федеральное Собрание поддержит образование четырех новых субъектов России. «Это воля миллионов людей», - заявил Путин.Также он призвал Киев прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Но выбор территорий по референдумам «обсуждать не будем», заявил Путин.Церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что «будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии».Референдумы о вхождении в состав РФ прошли с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.