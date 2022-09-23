Путин призвал Киев прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров
Россия и мир
Фото: скриншот трансляции из Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца.
Президент РФ прибыл в Кремль на церемонию подписания договоров о вхождении новых территорий в состав РФ.
Он выразил уверенность, что Федеральное Собрание поддержит образование четырех новых субъектов России. «Это воля миллионов людей», - заявил Путин.
Также он призвал Киев прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Но выбор территорий по референдумам «обсуждать не будем», заявил Путин.
Церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что «будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии».
Референдумы о вхождении в состав РФ прошли с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.
Он выразил уверенность, что Федеральное Собрание поддержит образование четырех новых субъектов России. «Это воля миллионов людей», - заявил Путин.
Также он призвал Киев прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Но выбор территорий по референдумам «обсуждать не будем», заявил Путин.
Церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что «будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии».
Референдумы о вхождении в состав РФ прошли с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.
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