Володин: гражданам на воинском учете выезд за границу без разрешения военкоматов запрещен
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Спикер ГД Вячеслав Володин в очередной раз высказался о частичной мобилизации (но понятнее, кажется, не стало).
По его словам, один из частых вопросов — о выезде граждан, состоящих на воинском учёте, за пределы нашей страны.
«Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21). Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные», — заявил Володин.
Он отмечает, что в сети по этому поводу «даются разъяснения, зачастую противоречащие друг другу».
Между тем, в понедельник в официальном телеграм-канале Минобороны было опубликовано разъяснение: «Минобороны России разъясняет. В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается».
Накануне депутаты ГД предложили ввести временный запрет на выезд из страны, на что Володин заявил, что «все желающие могут уезжать». «А зачем они здесь, в ситуации, когда страна столкнулась с вызовами? Потребители, предатели. Страна у них на втором месте, если не на четвертом или пятом», — цитирует Володина канал Дума ТВ.
По его словам, один из частых вопросов — о выезде граждан, состоящих на воинском учёте, за пределы нашей страны.
«Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21). Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные», — заявил Володин.
Он отмечает, что в сети по этому поводу «даются разъяснения, зачастую противоречащие друг другу».
Между тем, в понедельник в официальном телеграм-канале Минобороны было опубликовано разъяснение: «Минобороны России разъясняет. В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается».
Накануне депутаты ГД предложили ввести временный запрет на выезд из страны, на что Володин заявил, что «все желающие могут уезжать». «А зачем они здесь, в ситуации, когда страна столкнулась с вызовами? Потребители, предатели. Страна у них на втором месте, если не на четвертом или пятом», — цитирует Володина канал Дума ТВ.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Врио свердловского военкома разрешил запасникам выезжать из города, но запретил выезд из страны
23 сентября 2022
23 сентября 2022
Свердловским резервистам разрешили выезжать за пределы России
28 сентября 2022
28 сентября 2022
В Свердловской области мобилизировали более тысячи запасников
23 сентября 2022
23 сентября 2022