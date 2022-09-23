Володин предложил отдавать брошенные на границах авто семьям мобилизованных
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в РФ составляют списки тех, кто выезжает из страны. Также он предложил решить, как поступить с оставленными на границах машинами.
«Вот у нас составляют списки всех тех, кто сейчас на выезд. Вы думаете, вот они выезжают, и никто не видит, кто поехал, зачем поехал. Сейчас уже машины бросают. Тоже надо подумать. Кому отдать. Может быть, семьям тех ребят, которые поехали [в зону боевых действий], это будет правильно. А дальше пускай пешком, и это тоже наука. Либо на велосипедах, которые, как говорят, стоят уже как машины. При пересечении границ. Вот и вырабатывайте эти предложения», — сказал Володин (цитата по РИА Новости).
Депутаты ГД предложили ввести временный запрет на выезд из страны, на что Володин заявил, что «все желающие могут уезжать». «А зачем они здесь, в ситуации, когда страна столкнулась с вызовами? Потребители, предатели. Страна у них на втором месте, если не на четвертом или пятом», — цитирует Володина канал Дума ТВ.
Также он полагает, что уезжающие «бросают свою страну, потом пересидят и встанут на границе в очереди назад».
«Вот у нас составляют списки всех тех, кто сейчас на выезд. Вы думаете, вот они выезжают, и никто не видит, кто поехал, зачем поехал. Сейчас уже машины бросают. Тоже надо подумать. Кому отдать. Может быть, семьям тех ребят, которые поехали [в зону боевых действий], это будет правильно. А дальше пускай пешком, и это тоже наука. Либо на велосипедах, которые, как говорят, стоят уже как машины. При пересечении границ. Вот и вырабатывайте эти предложения», — сказал Володин (цитата по РИА Новости).
Депутаты ГД предложили ввести временный запрет на выезд из страны, на что Володин заявил, что «все желающие могут уезжать». «А зачем они здесь, в ситуации, когда страна столкнулась с вызовами? Потребители, предатели. Страна у них на втором месте, если не на четвертом или пятом», — цитирует Володина канал Дума ТВ.
Также он полагает, что уезжающие «бросают свою страну, потом пересидят и встанут на границе в очереди назад».
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