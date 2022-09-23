Раненого военкома Усть-Илимска вывели из медикаментозной комы
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Военкома Усть-Илимска и Усть-Илимского района Александра Елисеева, получившего ранения, вывели из медикаментозной комы, сообщил губернатор Иркутской области Кобзев.
«Сейчас он на лечении в Иркутской областной клинической больнице. Врачи делают всё необходимое. Александра Владимировича вывели из медикаментозной комы. Он стабилен», — написал глава региона.
По словам врачей, состояние военкома тяжелое, но стабильное.
В понедельник 26 сентября 25-летний Руслан Зинин выстрелил в военного комиссара Усть-Илимска и Усть-Илимского района Александра Елисеева. Усть-Илимский городской суд арестовал стрелявшего на два месяца (до 26 ноября).
«Сейчас он на лечении в Иркутской областной клинической больнице. Врачи делают всё необходимое. Александра Владимировича вывели из медикаментозной комы. Он стабилен», — написал глава региона.
По словам врачей, состояние военкома тяжелое, но стабильное.
В понедельник 26 сентября 25-летний Руслан Зинин выстрелил в военного комиссара Усть-Илимска и Усть-Илимского района Александра Елисеева. Усть-Илимский городской суд арестовал стрелявшего на два месяца (до 26 ноября).
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