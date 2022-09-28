Собянин: военкоматы Москвы после проверки разослали уведомления об отзыве повесток
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные военкоматы разослали уведомления об отзыве повесток, которые были выданы на основе неправильных данных.
Это было сделано после жалоб москвичей и дополнительной проверки военкоматов. В ходе проверки сотрудники «уточнили мобилизационные учетные данные военнообязанных», а также проверили уже разосланные повестки «на соответствие требованиям Указов Президента и приказов Минобороны России».
«По результатам данной работы военкоматами были разосланы уведомления об отзыве повесток, которые были выписаны на основании недостоверных или неточных учетных данных», — говорится в блоге мэра Москвы.
Также Собянин сообщил, что в военкоматах созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва.
Это было сделано после жалоб москвичей и дополнительной проверки военкоматов. В ходе проверки сотрудники «уточнили мобилизационные учетные данные военнообязанных», а также проверили уже разосланные повестки «на соответствие требованиям Указов Президента и приказов Минобороны России».
«По результатам данной работы военкоматами были разосланы уведомления об отзыве повесток, которые были выписаны на основании недостоверных или неточных учетных данных», — говорится в блоге мэра Москвы.
Также Собянин сообщил, что в военкоматах созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва.
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