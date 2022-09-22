Губернатор объяснил «громкие звуки» в Курской области работой авиации МО
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Романа Старовойта
Губернатор Курской области Роман Старовойт объяснил «громкие звуки» в регионе.
«Громкие звуки, на которые обратили внимание многие пользователи в социальных сетях, связаны с работой авиации Министерства обороны», — написал Старовойт.
По его словам, ситуация под контролем, оснований для беспокойства нет. В чем именно заключается работа военной авиации, он не пояснил.
«Громкие звуки, на которые обратили внимание многие пользователи в социальных сетях, связаны с работой авиации Министерства обороны», — написал Старовойт.
По его словам, ситуация под контролем, оснований для беспокойства нет. В чем именно заключается работа военной авиации, он не пояснил.
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