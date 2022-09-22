Минпромторг: в Липецкой области стартовал выпуск электромобилей под брендом Evolute
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
В Липецкой области на заводе «Моторинвест» стартовал выпуск электромобилей, сообщает пресс-служба Минпромторга.
«Компания «Моторинвест» начала делать электромобили под брендом Evolute. Первая модель, сошедшая с конвейера, — это седан Evolute I-Pro», — говорится в сообщении.
В линейке Evolute до конца года появится кроссовер I-Joy и минивен I-Van. Всего до конца года завод планирует произвести 2 тысячи автомобилей.
Прием заказов на электромобиль официальные дилеры начнут в октябре.
По словам Дениса Мантурова, электромобили Evolute присоединятся к программе Минпромторга по льготному автокредитованию. На них будет действовать повышенная скидка — 35% от стоимости.
«Компания «Моторинвест» начала делать электромобили под брендом Evolute. Первая модель, сошедшая с конвейера, — это седан Evolute I-Pro», — говорится в сообщении.
В линейке Evolute до конца года появится кроссовер I-Joy и минивен I-Van. Всего до конца года завод планирует произвести 2 тысячи автомобилей.
Прием заказов на электромобиль официальные дилеры начнут в октябре.
По словам Дениса Мантурова, электромобили Evolute присоединятся к программе Минпромторга по льготному автокредитованию. На них будет действовать повышенная скидка — 35% от стоимости.
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