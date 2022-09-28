В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу до 23 ноября поджигателя военкомата
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Виктора Мельникова, обвиняемого по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога).
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, речь идет о «помещении, расположенном в здании, состоящем на балансе СЗТУ ИО МО России (Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений Министерства обороны – прим. ред.).
Здание, по данным пресс-службы, расположено по адресу г. СПб, г. Ломоносов, Иликовский пр., д.1А. Судя по данным из открытых источников, по этому адресу расположен отдел военного комиссариата Ленинградской области по Ломоновскому району.
Мельников совершил поджог «не позднее 22 часов 40 минут» 21 сентября. В суде отметили, что в результате был причинен значительный материальный ущерб на сумму не менее 250 000 рублей.
По данным местных СМИ, здание поджег 20-летний студент 1 курса одного из вузов Санкт-Петербурга. Сообщалось, что он якобы намеревался сжечь картотеку военкомата.
В суде защитник заявил, что заключение под стражу с учетом тяжести предъявленного Мельникову обвинения, его признательной позиции по делу, является чрезмерно суровой. «Защитник с учетом состояния здоровья Мельникова просил избрать в отношении него альтернативную меру пресечения в виде запрета определенных действий, залога или домашнего ареста», — сообщили в пресс-службе.
Между тем, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 ноября.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, речь идет о «помещении, расположенном в здании, состоящем на балансе СЗТУ ИО МО России (Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений Министерства обороны – прим. ред.).
Здание, по данным пресс-службы, расположено по адресу г. СПб, г. Ломоносов, Иликовский пр., д.1А. Судя по данным из открытых источников, по этому адресу расположен отдел военного комиссариата Ленинградской области по Ломоновскому району.
Мельников совершил поджог «не позднее 22 часов 40 минут» 21 сентября. В суде отметили, что в результате был причинен значительный материальный ущерб на сумму не менее 250 000 рублей.
По данным местных СМИ, здание поджег 20-летний студент 1 курса одного из вузов Санкт-Петербурга. Сообщалось, что он якобы намеревался сжечь картотеку военкомата.
В суде защитник заявил, что заключение под стражу с учетом тяжести предъявленного Мельникову обвинения, его признательной позиции по делу, является чрезмерно суровой. «Защитник с учетом состояния здоровья Мельникова просил избрать в отношении него альтернативную меру пресечения в виде запрета определенных действий, залога или домашнего ареста», — сообщили в пресс-службе.
Между тем, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 ноября.
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