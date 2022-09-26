Росавиация: мобилизованным вернут деньги за неиспользованные билеты на самолеты и поезда
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Мобилизованным россиянам будут возвращены деньги за неиспользованные билеты на авиа и ж/д транспорт, сообщает Росавиация.
«Если авиабилет был куплен до 21 сентября 2022 года, необходимо обратиться по месту его приобретения и предоставить документы, подтверждающие мобилизацию», — говорится в сообщении.
О гарантии полного возврата денег за билет мобилизованным гражданам РФ заявили ряд авиаперевозчиков:
"Аэрофлот"
"Россия"
"Победа"
"Азимут"
"Якутия"
"Алроса"
"Северный ветер"
"Ямал"
NordStar
Росавиация сообщает, что «работа по возврату денежных средств ведется и другими авиакомпаниями».
Также о готовности вернуть деньги в полном объёме мобилизованным гражданам сообщили «Российские железные дороги».
«Если авиабилет был куплен до 21 сентября 2022 года, необходимо обратиться по месту его приобретения и предоставить документы, подтверждающие мобилизацию», — говорится в сообщении.
О гарантии полного возврата денег за билет мобилизованным гражданам РФ заявили ряд авиаперевозчиков:
"Аэрофлот"
"Россия"
"Победа"
"Азимут"
"Якутия"
"Алроса"
"Северный ветер"
"Ямал"
NordStar
Росавиация сообщает, что «работа по возврату денежных средств ведется и другими авиакомпаниями».
Также о готовности вернуть деньги в полном объёме мобилизованным гражданам сообщили «Российские железные дороги».
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