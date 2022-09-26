Правозащитники запустили телеграм-бот для помощи призывникам и военнослужащим
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Правозащитники запустили телеграм-бот юридической помощи призывникам и военнослужащим, сообщил глава международной группы «Агора» Павел Чиков.
По его словам, бот позволит получить ответы на все типичные вопросы:
- На кого распространяется мобилизация?
- Можно ли выехать за границу?
- Как получить отсрочку?
- Что делать при получении повестки из военкомата?
- Какая ответственность грозит за неявку?
Также для призывников и военнослужащих работают юристы на горячей линии.
«Из-за экстраординарного числа обращений срок ожидания может занять несколько дней, приносим свои извинения», — предупредил Павел Чиков.
По его словам, за три часа ботом о мобилизации воспользовались 20 622 человека.
По его словам, бот позволит получить ответы на все типичные вопросы:
- На кого распространяется мобилизация?
- Можно ли выехать за границу?
- Как получить отсрочку?
- Что делать при получении повестки из военкомата?
- Какая ответственность грозит за неявку?
Также для призывников и военнослужащих работают юристы на горячей линии.
«Из-за экстраординарного числа обращений срок ожидания может занять несколько дней, приносим свои извинения», — предупредил Павел Чиков.
По его словам, за три часа ботом о мобилизации воспользовались 20 622 человека.
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