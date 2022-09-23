ВЦИОМ: россияне считают Пушкина и Путина «символами России»
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
ВЦИОМ провел опрос на тему «культурных символов России».
Россиянам предлагалось назвать известных людей прошлого и настоящего, которых они считают «символами» страны (открытый вопрос, до трех ответов).
Среди деятелей прошлого топ-5 выглядит так:
Александр Пушкин (21%)
Пётр I (20%)
Иосиф Сталин (17%)
Михаил Ломоносов (8%)
Владимир Ленин (8%)
В топ-5 «символов-современников», по версии ВЦИОМ, попали:
Владимир Путин (28%)
Сергей Шойгу (7%)
Сергей Лавров (5%)
Никита Михалков (4%)
Владимир Соловьёв (2%)
В телефонном опросе, который проводился 10-11 сентября, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Россиянам предлагалось назвать известных людей прошлого и настоящего, которых они считают «символами» страны (открытый вопрос, до трех ответов).
Среди деятелей прошлого топ-5 выглядит так:
Александр Пушкин (21%)
Пётр I (20%)
Иосиф Сталин (17%)
Михаил Ломоносов (8%)
Владимир Ленин (8%)
В топ-5 «символов-современников», по версии ВЦИОМ, попали:
Владимир Путин (28%)
Сергей Шойгу (7%)
Сергей Лавров (5%)
Никита Михалков (4%)
Владимир Соловьёв (2%)
В телефонном опросе, который проводился 10-11 сентября, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
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