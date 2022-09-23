Депутат ГД: в ходе частичной мобилизации могут призвать «несколько тысяч» медработников
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что в ходе частичной мобилизации могут быть призваны «несколько тысяч» медицинских работников, пишет Интерфакс.
По данным агентства, «примерно такая цифра» обсуждалась в ходе дискуссий в комитетах по обороне и по охране здоровья.
По данным агентства, «примерно такая цифра» обсуждалась в ходе дискуссий в комитетах по обороне и по охране здоровья.
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