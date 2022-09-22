Песков прокомментировал ситуацию с пострадавшим от действий силовиков поэтом Камардиным
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с поэтом Артёмом Камардиным, который накануне пожаловался на пытки и изнасилование.
На вопрос «Осторожно Media» о жестоком поведении силовиков, Песков сказал, что в Кремле «не имеют информации об этом происшествии». «Гражданин, в любом случае, может обратиться в органы прокуратуры», — сказал Песков.
Вчера в СМИ появилась информация о том, что поэт, активист Камардин был задержан после чтения стихов на Триумфальной площади. На него и ещё на двух поэтов возбудили уголовное дело по ч.2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).
Позже появились сообщения о том, что полиция пришла домой к активисту для «осмотра помещения», адвоката к нему не пустили. По информации «Новой газеты. Европа», силовики избили Камардина и изнасиловали его гантелей. При этом, по данным журналистов, происходящее силовики снимали на видео, а потом заставили девушку активиста, которая живет с ним, смотреть эти кадры.
Позже девушка написала в соцсетях, что силовики издевались и над ней — «приклеивали на суперклей стикеры к лицу, вырывали волосы, пинали, угрожали изнасилованием впятером». По данным «Новой газеты», медики зафиксировали у нее сотрясение мозга.
Сам поэт госпитализирован.
На вопрос «Осторожно Media» о жестоком поведении силовиков, Песков сказал, что в Кремле «не имеют информации об этом происшествии». «Гражданин, в любом случае, может обратиться в органы прокуратуры», — сказал Песков.
Вчера в СМИ появилась информация о том, что поэт, активист Камардин был задержан после чтения стихов на Триумфальной площади. На него и ещё на двух поэтов возбудили уголовное дело по ч.2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).
Позже появились сообщения о том, что полиция пришла домой к активисту для «осмотра помещения», адвоката к нему не пустили. По информации «Новой газеты. Европа», силовики избили Камардина и изнасиловали его гантелей. При этом, по данным журналистов, происходящее силовики снимали на видео, а потом заставили девушку активиста, которая живет с ним, смотреть эти кадры.
Позже девушка написала в соцсетях, что силовики издевались и над ней — «приклеивали на суперклей стикеры к лицу, вырывали волосы, пинали, угрожали изнасилованием впятером». По данным «Новой газеты», медики зафиксировали у нее сотрясение мозга.
Сам поэт госпитализирован.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Полиция Первоуральска начала проверку после сообщения о мужчине, забивавшего лося топором
18 сентября 2022
18 сентября 2022
Екатеринбуржцы обеспокоились работающими без страховки коммунальщиками на крыше девятиэтажки
21 сентября 2022
21 сентября 2022