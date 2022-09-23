Военком Магаданской области отправлен в отставку из-за ошибок при частичной мобилизации
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Военком Магаданской области отправлен в отставку из-за ошибок при частичной мобилизации, пишут РИА Новости со ссылкой на заявление губернатора Сергея Носова.
«Руководство военкомата сменилось из-за этой ситуации с частичной мобилизацией, я обратился к командующему Восточным округом. И сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата», — сказал Носов.
По его словам, кандидатура на постоянной основе по приказу командующего округом для Магадана подбирается.
Также Носов добавил, что в регионе будут восстанавливать систему воинского учета, которая в последние годы была «фактически разрушена».
Ранее в регионе фиксировали многочисленные ошибки при проведении частичной мобилизации.
В других регионах также сообщают о путанице с призывом. Накануне глава Якутии заявил, что в регион возвращают более 120 мобилизованных граждан.
«Руководство военкомата сменилось из-за этой ситуации с частичной мобилизацией, я обратился к командующему Восточным округом. И сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата», — сказал Носов.
По его словам, кандидатура на постоянной основе по приказу командующего округом для Магадана подбирается.
Также Носов добавил, что в регионе будут восстанавливать систему воинского учета, которая в последние годы была «фактически разрушена».
Ранее в регионе фиксировали многочисленные ошибки при проведении частичной мобилизации.
В других регионах также сообщают о путанице с призывом. Накануне глава Якутии заявил, что в регион возвращают более 120 мобилизованных граждан.
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