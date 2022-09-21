Государственные похороны Абэ в Японии сопровождаются акциями протеста
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Японии 27 сентября проходят государственные похороны бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, трансляцию ведут местные телеканалы.
Сотни человек вышли на улицу в знак несогласия с государственным статусом похорон. Некоторые из протестующих держат в руках плакаты с требованием отменить церемонию.
По данным агентства Кyodo, государственные похороны и сопровождающие мероприятия обойдутся налогоплательщикам примерно в 11 миллионов долларов.
Церемония проходит в зале боевых искусств Nippon Budokan в Токио. На похоронах присутствуют около 4,5 тысячи гостей, в том числе 34 лидера государств и 14 бывших глав государств. Безопасность обеспечивают около 20 тысяч полицейских. Дороги в центре Токио будут перекрыты с понедельника по среду.
Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления в префектуре Нара 8 июля.
Сотни человек вышли на улицу в знак несогласия с государственным статусом похорон. Некоторые из протестующих держат в руках плакаты с требованием отменить церемонию.
По данным агентства Кyodo, государственные похороны и сопровождающие мероприятия обойдутся налогоплательщикам примерно в 11 миллионов долларов.
Церемония проходит в зале боевых искусств Nippon Budokan в Токио. На похоронах присутствуют около 4,5 тысячи гостей, в том числе 34 лидера государств и 14 бывших глав государств. Безопасность обеспечивают около 20 тысяч полицейских. Дороги в центре Токио будут перекрыты с понедельника по среду.
Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления в префектуре Нара 8 июля.
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