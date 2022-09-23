Глава Бурятии: продавцам, поднявшим цены на спецодежду, придётся самим «готовиться к мобилизации»
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в регионе заметно выросли цены на военную спецодежду и снаряжение. Об этом ему на встрече рассказали мобилизованные.
Цыденов предупредил продавцов, которые завышают цены, о последствиях. В частности, по его словам, им придется «самим готовиться к мобилизации». «Ребята рассказали, что резко выросли в цене спецодежда, обмундирование, снаряжение в магазинах. Обращаюсь к продавцам, если кто-то решил нажится в это время, заработать сверхприбыли, лучше верните цены назад, а то вам придеться самим готовится к мобилизации, дойдем до каждого», — написал глава региона в телеграм-канале (орфография сохранена).
Также, по его словам, на встрече с мобилизованными:
- выявили несколько фактов мобилизации тех, кого не должны были призывать (среди них студент и многодетные отцы);
- многие обратились с просьбой помочь семьям с заготовкой дров и кормов, с устройством детей в детские сады и школы;
- были обращения «помочь узаконить гражданские отношения со своей второй половиной». «Уже сегодня во все подразделения выехали представители ЗАГСа», — заявил глава Бурятии.
Цыденов предупредил продавцов, которые завышают цены, о последствиях. В частности, по его словам, им придется «самим готовиться к мобилизации». «Ребята рассказали, что резко выросли в цене спецодежда, обмундирование, снаряжение в магазинах. Обращаюсь к продавцам, если кто-то решил нажится в это время, заработать сверхприбыли, лучше верните цены назад, а то вам придеться самим готовится к мобилизации, дойдем до каждого», — написал глава региона в телеграм-канале (орфография сохранена).
Также, по его словам, на встрече с мобилизованными:
- выявили несколько фактов мобилизации тех, кого не должны были призывать (среди них студент и многодетные отцы);
- многие обратились с просьбой помочь семьям с заготовкой дров и кормов, с устройством детей в детские сады и школы;
- были обращения «помочь узаконить гражданские отношения со своей второй половиной». «Уже сегодня во все подразделения выехали представители ЗАГСа», — заявил глава Бурятии.
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