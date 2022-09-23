СК: стрельбу в Ижевске устроил выпускник школы №88 Артем Казанцев
Россия и мир
Фото: скриншот из оперативного видео СК РФ
Следователи СК России установили личность напавшего на школу в Ижевске.
«Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы», — говорится в сообщении ведомства.
Следователи проводят обыск по месту его жительства. В том числе проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии, сообщили в СК.
Ранее в ведомстве сообщили, что, по предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро школьников. Ранено 14 детей и 7 взрослых.
Информация по погибшим и раненым уточняется.
«Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы», — говорится в сообщении ведомства.
Следователи проводят обыск по месту его жительства. В том числе проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии, сообщили в СК.
Ранее в ведомстве сообщили, что, по предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро школьников. Ранено 14 детей и 7 взрослых.
Информация по погибшим и раненым уточняется.
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