Глава Омской области: «повестки получают онкобольные мужчины, многодетные отцы и студенты»
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Александра Буркова
Губернатор Омской области Александр Бурков заявил о «непростительных ошибках» при частичной мобилизации.
«Мы сегодня видим, что при мобилизации допускаются непростительные ошибки. В социальных сетях и на горячую линию поступают сигналы о нарушениях во время призыва: повестки получают онкобольные мужчины, многодетные отцы и студенты. Будем разбираться с каждым из этих фактов», — написал Бурков в телеграм-канале.
Он подчеркнул, что «те, кого сегодня призвали незаконно, обязательно вернутся домой». Также он отметил, что «сбои есть по всей стране».
Бурков поручил в течение суток создать единый консультативный центр по вопросам частичной мобилизации.
«Мы сегодня видим, что при мобилизации допускаются непростительные ошибки. В социальных сетях и на горячую линию поступают сигналы о нарушениях во время призыва: повестки получают онкобольные мужчины, многодетные отцы и студенты. Будем разбираться с каждым из этих фактов», — написал Бурков в телеграм-канале.
Он подчеркнул, что «те, кого сегодня призвали незаконно, обязательно вернутся домой». Также он отметил, что «сбои есть по всей стране».
Бурков поручил в течение суток создать единый консультативный центр по вопросам частичной мобилизации.
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