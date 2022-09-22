В Урюпинске неизвестные попытались поджечь военкомат
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
В Урюпинске Волгоградской области неизвестные попытались поджечь военкомат, пишут РИА Новости со ссылкой на источник в администрации города.
В мэрии сообщили, что произошел поджог входной группы военкомата. Пострадавших нет, ущерб для военкомата незначительный.
В региональном управлении МЧС сообщили, что в 04:21 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре, в Урюпинске горел автомобиль «ВАЗ» 2001 года выпуска «с последующим переходом на входную дверь здания». О каком именно здании идет речь, не сообщается.
В мэрии сообщили, что произошел поджог входной группы военкомата. Пострадавших нет, ущерб для военкомата незначительный.
В региональном управлении МЧС сообщили, что в 04:21 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре, в Урюпинске горел автомобиль «ВАЗ» 2001 года выпуска «с последующим переходом на входную дверь здания». О каком именно здании идет речь, не сообщается.
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